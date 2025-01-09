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08:22, 9 января 2025Мир

В НАТО признали нежелание возглавлять группу помощи Украине

Politico: ни одна страна НАТО не захотела возглавлять группу помощи по Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Ни одна страна НАТО не захотела возглавлять группу по оказанию военной помощи Украине вместо США в случае, если новый глава Белого дома Дональд Трамп резко сократит поддержку Киева. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

«Но когда [действующий глава Пентагона Ллойд] Остин покинет Пентагон в этом месяце [20 января], группа потеряет своего самого большого сторонника и основателя, и ни одна другая страна не предложила взять на себя руководство», — отмечается в издании.

Дополнительно уточняется, что уходящая администрация президента США Джо Байдена признает этот факт и активно ищет себе замену среди ряда европейских стран, включая Великобританию и Германию. По словам источников, в этих целях также были проведены закрытые переговоры между членами военного блока.

Ранее в Пентагоне заявили, что контактная группа по поддержке Украины на запланированной встрече 9 января утвердит военные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воздухе, на земле и на море до 2027 года. В частности, руководители этих коалиций должны будут одобрить планы, в которых четко обозначены потребности и цели Украины в различных сферах вплоть до мая 2027 года.

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