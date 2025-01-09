Военные следователи нагрянули в киоски в российском городе

В Екатеринбурге военные следователи провели рейды по киоскам

В Екатеринбурге военные следователи провели рейды по киоскам в поисках мужчин, не вставших на учет в военкоматы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Военно-следственное управление Следственного комитета России по Центральному военному округу.

Офицеры 58-го ВСО СКР искали мужчин, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учет. Они посетили несколько торговых точек, проверил более 20 граждан. Отмечается, что семь из них были доставлены для проверки в военкоматы.

Сотрудники отметили, что такая работа будет продолжаться.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов анонсировал рейд по борделям, чтобы закрыть несколько борделей на Новый год.