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08:02, 9 января 2025Мир

Журналист назвал последствие одного решения Запада по Украине

Журналист Боуз: спонсирование Западом Киева привело к смертям украинских военных
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Спонсирование Украины в противостоянии с РФ привело к смертям тысяч украинцев. Последствие данного решения Запада назвал журналист из Ирландии Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Если бы хотя бы часть из сотен миллиардов, потраченных на ведение опосредованной войны против России, была потрачена на мир и признание демократической воли жителей Восточной Украины и Крыма, никто бы из этих людей (украинских военных — прим. «Ленты.ру») не погиб», — подчеркнул Боуз.

Помимо этого, он выступил с призывом к установлению справедливого мира как можно скорее.

Ранее издание The Hill сообщило, что власти Украины могли предоставить неверную информацию о потерях, чтобы получить больше помощи от западных союзников. Отмечается, что Киев, «отчаянно ожидающий помощи» от партнеров, мог преувеличить потери.

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