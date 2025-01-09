Журналист Боуз: спонсирование Западом Киева привело к смертям украинских военных

Спонсирование Украины в противостоянии с РФ привело к смертям тысяч украинцев. Последствие данного решения Запада назвал журналист из Ирландии Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Если бы хотя бы часть из сотен миллиардов, потраченных на ведение опосредованной войны против России, была потрачена на мир и признание демократической воли жителей Восточной Украины и Крыма, никто бы из этих людей (украинских военных — прим. «Ленты.ру») не погиб», — подчеркнул Боуз.

Помимо этого, он выступил с призывом к установлению справедливого мира как можно скорее.

Ранее издание The Hill сообщило, что власти Украины могли предоставить неверную информацию о потерях, чтобы получить больше помощи от западных союзников. Отмечается, что Киев, «отчаянно ожидающий помощи» от партнеров, мог преувеличить потери.