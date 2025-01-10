Бойца СВО на костылях заметили около Кремлевской стены в Москве и сняли на видео

Опубликовано видео с пришедшим на Могилу Неизвестного Солдата раненым бойцом СВО

Бойца специальной военной операции (СВО) на костылях заметили около Кремлевской стены в Москве. Снятый очевидцем ролик опубликовал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

На кадрах мужчина в военной форме и на костылях приближается к Могиле Неизвестного Солдата. В руке он держит букет цветов.

Боец опускается на одно колено, чтобы возложить цветы около Вечного огня, однако теряет равновесие. Ему помогает подняться солдат роты почетного караула. Затем ветеран встает по стойке смирно и кланяется мемориалу.

Ранее в Кремле рассказали о просьбе президента России Владимира Путина к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Глава государства попросил предстоятеля Русской православной церкви освятить нательные кресты участников СВО. Освященные предметы будут направлены в зону боевых действий.