Песков рассказал о просьбе Путина Патриарху о крестах для военных

Песков: Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты для военных в зоне СВО

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по просьбе президента РФ Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки для военных специальной военной операции. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер поздравил Патриарха с Рождеством. Также он попросил выгравировать свои инициалы на отдельных звеньях цепочек к крестам. Как отметил представитель Кремля, освященные предметы будут переданы командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи в зоне СВО.

В августе 2023 года икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную Владимиром Путиным, привезли российским бойцам в зону СВО. Глава государства сделал подарок военным во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Он передал в дар копию иконы, которая принадлежала, как он подчеркнул, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи» Петру Ванновскому.