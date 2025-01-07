Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:51, 7 января 2025Россия

Песков рассказал о просьбе Путина Патриарху о крестах для военных

Песков: Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты для военных в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по просьбе президента РФ Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки для военных специальной военной операции. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер поздравил Патриарха с Рождеством. Также он попросил выгравировать свои инициалы на отдельных звеньях цепочек к крестам. Как отметил представитель Кремля, освященные предметы будут переданы командующим группировками войск, выполняющих особо важные задачи в зоне СВО.

В августе 2023 года икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную Владимиром Путиным, привезли российским бойцам в зону СВО. Глава государства сделал подарок военным во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Он передал в дар копию иконы, которая принадлежала, как он подчеркнул, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи» Петру Ванновскому.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии похитили и жестоко убили российского туриста. Тело мужчины сбросили в реку

      Песков рассказал о просьбе Путина Патриарху о крестах для военных

      Мальчик прожил пять дней среди хищных львов в Зимбабве

      Ким Чен Ын заявил о способности новой ракеты преодолеть любую систему ПРО

      В Белом доме назвали Трюдо «другом» США

      Священник предложил сотрудникам ТЦК молиться для успешного отлова уклонистов

      Трамп обвинил Байдена в усложнении процесса передачи власти

      Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов»

      ЕК отменила переговоры по транзиту газа из-за делегации Украины

      Тысячи рейсов отменили в США из-за сильнейшего зимнего шторма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше