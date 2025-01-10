Канадца приговорили к тюрьме за якобы шпионаж в пользу России

Канадца приговорили в Польше к 8 месяцам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу России

Окружной суд в Варшаве приговорил канадца Лакена П. к восьми месяцам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу России. Об этом сообщает в своем заявлении Национальная прокуратура Польши.

«20 декабря 2024 года Окружной суд в Варшаве, признав обвинительное заключение Мазовецкого отдела по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры, вынес приговор в отношении Лакена П., 18-летнего гражданина Канады», — отмечается в заявлении ведомства.

В частности, подданного канадской короны обвинили в якобы шпионаже в пользу России и слежке за военными базами Польши, а также в налаживании контактов с отдельными военнослужащими. Предполагается, что с этой целью он прибыл в восточноевропейскую страну в мае прошлого года через Данию.

18 декабря российского хоккеиста Максима Сергеева приговорили к 2 годам и 11 месяцам тюрьмы в Польше за шпионаж и обвинения в якобы слежке за войсками стран НАТО. Польша планирует депортировать Сергеева в Россию 26 мая 2025 года, и до этого времени он будет находиться в тюрьме города Любина.