Крепость для православных захотели построить в России

В Коле Мурманской области захотели построить многофункциональную крепость

В Коле Мурманской области захотели построить многофункциональную крепость, один из этажей которой будет передан в пользование Русской православной церкви. Об этом сообщает портал «Север Пост».

По информации издания, проект архитекторов подразумевает воссоздание защитного сооружения, существовавшего в городе ранее, внутрь которого вписан храм. При этом наполнение здания будет современным — помимо церковных помещений в крепости будет располагаться молодежный центр, заниматься в котором смогут до 250 человек.

«Комплекс будет воспитывать любовь к родине у молодежи, знакомить с историей и культурой северных народов», — цитирует издание авторов проекта.

Ранее сообщалось, что во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин поручил построить новые университетские кампусы. Среди городов, в которых появятся кампусы — Чита, Улан-Удэ и Мурманск.