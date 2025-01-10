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17:13, 10 января 202569-я параллель

Крепость для православных захотели построить в России

В Коле Мурманской области захотели построить многофункциональную крепость
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В Коле Мурманской области захотели построить многофункциональную крепость, один из этажей которой будет передан в пользование Русской православной церкви. Об этом сообщает портал «Север Пост».

По информации издания, проект архитекторов подразумевает воссоздание защитного сооружения, существовавшего в городе ранее, внутрь которого вписан храм. При этом наполнение здания будет современным — помимо церковных помещений в крепости будет располагаться молодежный центр, заниматься в котором смогут до 250 человек.

«Комплекс будет воспитывать любовь к родине у молодежи, знакомить с историей и культурой северных народов», — цитирует издание авторов проекта.

Ранее сообщалось, что во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин поручил построить новые университетские кампусы. Среди городов, в которых появятся кампусы — Чита, Улан-Удэ и Мурманск.

ЖЗЛ
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