DeepState: Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов

Российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР) и Курской области. Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState.

Сообщается, что армия России взяла под контроль Петропавловку, Воздвиженку, Соленое и Новоивановку в ДНР. Также под ее контроль перешли Леонидово и Александрия в Курской области. Российские войска продвинулись у Двуречного в Херсонской области, а также у Курахово и Ясенево в ДНР.

Ранее российские войска продвинулись в занятой Вооруженными силами Украины части Луганской народной республики в районе населенного пункта Надия. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России имели оперативный успех в районе сел Сергеевка и Новоегоровка.