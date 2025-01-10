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09:51, 10 января 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении российских войск

DeepState: Российские войска взяли под контроль несколько населенных пунктов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись в нескольких населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР) и Курской области. Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState.

Сообщается, что армия России взяла под контроль Петропавловку, Воздвиженку, Соленое и Новоивановку в ДНР. Также под ее контроль перешли Леонидово и Александрия в Курской области. Российские войска продвинулись у Двуречного в Херсонской области, а также у Курахово и Ясенево в ДНР.

Ранее российские войска продвинулись в занятой Вооруженными силами Украины части Луганской народной республики в районе населенного пункта Надия. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России имели оперативный успех в районе сел Сергеевка и Новоегоровка.

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