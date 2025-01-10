ВС России продвинулись в занятой ВСУ части ЛНР

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко: ВС России продвинулись в районе Надии

Российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Надия. Об этом в Telegram рассказал подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Наши войска вышли за пределы населенного пункта Надия и продолжили продвижение к административной границе ЛНР. На данный момент расстояние до нее от передовых порядков составляет менее трех километров», — заявил экс-военный.

Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России также имели оперативный успех в районе сел Сергеевка и Новоегоровка.

Ранее Марочко заявил о продвижении армии России на купянском направлении. По его словам, войскам удалось создать оперативный плацдарм в районе населенного пункта Двуречная.