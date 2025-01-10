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08:22, 10 января 2025Бывший СССР

Стало известно о выгоде украинских юристов от насильственной мобилизации

РИА Новости: Юристы на Украине предлагают мобилизованным свои услуги
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Юристы на Украине предлагают насильственно мобилизованным свои услуги по сопровождению в территориальных центрах комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов), не предоставляя гарантий. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что выгоду получают и блогеры. В частности, они проводят вебинары о мобилизации. Одна из авторов отмечает, что сотрудничает с командой юристов, и обещает призывникам ряд послаблений: мобилизация без применения насилия и в присутствии адвоката.

Другой блогер обещает оказать юридическое сопровождение в ТЦК. Он также привел пример успешной защиты своего доверителя от мобилизации.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко заявил, что работников критически важных предприятий Украины могут мобилизовать в марте 2025 года. Он отметил, что на повторное бронирование сотрудников дается 72 часа, однако заранее сделать это нельзя. Политик подчеркнул, что в период от подачи заявления до продления бронирования военкомы могут мобилизовать работников.

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