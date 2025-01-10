В Европе назвали главное последствие остановки транзита российского газа

Минэнерго Венгрии: Остановка транзита через Украину взвинтила цены на газ в ЕС

Остановка транзита российского газа в Европу через территорию Украины приведет к резкому росту биржевых цен на этот вид топлива в регионе. Об этом последствии сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства энергетики (Минэнерго) Венгрии.

При этом в ведомстве подчеркнули, что отказ властей Украины продлевать долгосрочный договор с российским энергохолдингом «Газпром» не несет прямой угрозы бесперебойным поставкам топлива в Венгрию. Однако это обстоятельство уже создало предпосылки для роста топливных котировок в Европе. «Как уже стало ясно, остановка транзита российского газа через Украину ведет к значительному росту рыночных цен на топливо», — резюмировали в Минэнерго республики.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время стране хватает накопленных запасов газа в местных подземных хранилищах. На данный момент они заполнены на две трети от суммарной вместимости. Нынешний объем запасов оценивается примерно в 4,5 миллиарда кубометров, что в полтора раза превышает ежегодные потребности населения республики. В Минэнерго также заявили, что за последние три года объемы потребления топлива в стране сократились примерно на четверть. «Данные за 2024 год позволяют говорить о значительной экономии», — заключили в венгерском министерстве.

Транзит российского газа через территорию Украины прекратился утром 1 января 2025 года в связи с истечением срока долгосрочного контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом». Президент республики Владимир Зеленский неоднократно заявлял о нежелании продлевать договор и говорил, что «на этом поставлена точка». В свою очередь, премьер-министр страны Денис Шмыгаль утверждал, что возобновление транзита возможно по запросу Европейской комиссии (ЕК). Однако речь в этом случае должна идти не о поставках топлива «Газпрома».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо поставил Киеву ультиматум в связи с прекращением транзита российского топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Глава кабмина республики пригрозил заблокировать предоставление финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов, если проблема с поставками газа из РФ не будет решена в ближайшие три недели. Если этого не произойдет, подчеркнул Фицо, «Словакия заблокирует финансовую помощь Украине без проблем».