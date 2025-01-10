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03:13, 10 января 2025Бывший СССР

В Раде заявили о находящихся в заложниках украинцах

Депутат Рады Дубинский: Зеленский держит население Украины в заложниках
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский держит в заложниках население своей страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«С одной стороны, клиника, конечно. А с другой, мы все в заложниках у этого психопата», — написал Дубинский.

Депутат отметил, что Зеленский до сих пор верит в гарантии безопасности от США и в возможность заставить президента России Владимира Путина согласиться на его условия.

Ранее Дубинский призвал украинского лидера вернуться в реальность и уйти в отставку.

До того Зеленский высказался о том, пойдет ли он на второй срок президентства. Он отметил, что это будет зависеть от того, как закончится конфликт, а также от людей.

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