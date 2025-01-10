В российском регионе в седьмой раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области в седьмой раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области в седьмой раз за 10 января объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Граждан, которых тревога застала на улице, попросили зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие. Тех, кто находится дома, в оперштабе призвали укрыться в помещениях без окон.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Первую ракетную опасность за день в Курской области объявили в 12:20 по московскому времени.

Ранее российский оператор БПЛА Эдуард Иост, известный под псевдонимом Моисей, заявил, что около 40 тысяч солдат Вооруженных сил Украины ожидают приказа о наступлении на Курскую область. По его словам, украинские солдаты на данный момент находятся в Сумской области.