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19:45, 10 января 2025Россия

В российском регионе в седьмой раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области в седьмой раз за день объявили ракетную опасность
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Курской области в седьмой раз за 10 января объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Граждан, которых тревога застала на улице, попросили зайти в ближайшее здание или другое подходящее укрытие. Тех, кто находится дома, в оперштабе призвали укрыться в помещениях без окон.

Какой-либо другой информации на данный момент нет.

Первую ракетную опасность за день в Курской области объявили в 12:20 по московскому времени.

Ранее российский оператор БПЛА Эдуард Иост, известный под псевдонимом Моисей, заявил, что около 40 тысяч солдат Вооруженных сил Украины ожидают приказа о наступлении на Курскую область. По его словам, украинские солдаты на данный момент находятся в Сумской области.

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