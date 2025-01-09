Российский боец БПЛА Иост: 40 000 солдат ВСУ могут направить на Курскую область

Около 40 000 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидают приказа о наступлении на Курскую область. Об этом сообщил российский оператор БПЛА Эдуард Иост, известный под псевдонимом Моисей в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские солдаты на данный момент находятся в Сумской области. В наступлении также планируется задействовать около 600 единиц техники, утверждает боец.

«Что же я хочу сказать этим солдатам: Хоронить мы вас не будем, в плен брать тоже не станем. Все мотивированы и заряжены на уничтожение», — заключил Моисей.

5 января стало известно, что ВСУ предприняли очередную масштабную попытку наступления в Курской области. Основные события развернулись в районе хутора Бердин в Большесолдатском районе.

По данным на 9 января, ВСУ с момента вторжения в Курскую область лишились не менее 50 310 военнослужащих.