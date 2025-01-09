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20:31, 9 января 2025Россия

Названо число ожидающих наступления на Курскую область солдат ВСУ

Российский боец БПЛА Иост: 40 000 солдат ВСУ могут направить на Курскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Около 40 000 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ожидают приказа о наступлении на Курскую область. Об этом сообщил российский оператор БПЛА Эдуард Иост, известный под псевдонимом Моисей в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские солдаты на данный момент находятся в Сумской области. В наступлении также планируется задействовать около 600 единиц техники, утверждает боец.

«Что же я хочу сказать этим солдатам: Хоронить мы вас не будем, в плен брать тоже не станем. Все мотивированы и заряжены на уничтожение», — заключил Моисей.

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5 января стало известно, что ВСУ предприняли очередную масштабную попытку наступления в Курской области. Основные события развернулись в районе хутора Бердин в Большесолдатском районе.

По данным на 9 января, ВСУ с момента вторжения в Курскую область лишились не менее 50 310 военнослужащих.

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