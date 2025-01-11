В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Губернатор Гладков: несколько беспилотников сбиты над Белгородским районом

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Белгородским районом, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Над Белгородским районом нашей системой противовоздушной обороны (ПВО) сбиты несколько вражеских беспилотников самолетного типа», — указал он.

По словам губернатора, пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна и разрушена кровля, добавил он. Кроме того, повреждена надворная постройка.

Ранее система ПВО сбила несколько воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом.