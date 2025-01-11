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05:37, 11 января 2025Россия

В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Губернатор Гладков: несколько беспилотников сбиты над Белгородским районом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Белгородским районом, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Над Белгородским районом нашей системой противовоздушной обороны (ПВО) сбиты несколько вражеских беспилотников самолетного типа», — указал он.

По словам губернатора, пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна и разрушена кровля, добавил он. Кроме того, повреждена надворная постройка.

Ранее система ПВО сбила несколько воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом.

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