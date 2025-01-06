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23:14, 6 января 2025Россия

Несколько воздушных целей сбили в российском регионе

Губернатор Гладков: ПВО сбила воздушные цели над Белгородом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Таврово в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. Также осколками посечен легковой автомобиль», — сообщил губернатор Белгородской области.

Гладков добавил, что в результате инцидента пострадавших нет. Последствия уточняются.

Ранее Гладков сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки в Белгородском районе. Находившийся в салоне мужчина получил минно-взрывную травму.

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