Несколько воздушных целей сбили в российском регионе

Губернатор Гладков: ПВО сбила воздушные цели над Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Таврово в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. Также осколками посечен легковой автомобиль», — сообщил губернатор Белгородской области.

Гладков добавил, что в результате инцидента пострадавших нет. Последствия уточняются.

Ранее Гладков сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Красный Октябрь — Чайки в Белгородском районе. Находившийся в салоне мужчина получил минно-взрывную травму.