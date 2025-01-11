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07:54, 11 января 2025Бывший СССР

На Украине пообещали награду за российского бойца. Он в одиночку отбивался от атак ВСУ

На Украине объявили награду за бойца Алиева, который один удерживал опорник ВСУ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Украине пообещали награду в размере 50 миллионов рублей за голову российского военного Закарьи Алиева из Дагестана, который три недели удерживал опорник Вооруженных сил Украины (ВСУ) без еды и воды. Об этом RT сообщил сам Алиев.

Он отметил, что через одну-две недели выпишется из больницы, где сейчас восстанавливается.

Есть проблема с ногой, с коленом. Временами оно отказывает, и нога не сгибается. Врачи говорят — что-то со связками

Закарья Алиеввоенный

Боец заключил договор с киностудией, которая хочет экранизировать его историю. В фильме, по словам Алиева, он сыграет сам себя. Также военный думает о возвращении в зону спецоперации. До конца контракта у него осталось четыре-пять месяца.

Алиев в течение трех недель в одиночку отбивался от атак украинских войск

По словам военного, ВСУ атаковали взятый российской штурмовой группой опорный пункт на запорожском направлении. Он отметил, что эвакуационной группе не удавалось помочь ему, поскольку все подступы обстреливались украинскими войсками.

Алиев рассказал, что в течение трех недель он «либо нападал, либо соблюдал спокойствие».

Я вообще ожидал, что ко мне какая-то помощь придет, но было сложно до меня добраться. И был у меня вариант либо самому как-то выбраться, либо нападать

Закарья Алиеввоенный
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