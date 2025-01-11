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09:18, 11 января 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удар в направлении бывшего места жительства Зеленского

Лебедев: военные ВС РФ ударили в направлении микрорайона, где жил Зеленский
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Reuters

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар в направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, сообщает РИА Новости.

По его данным, в этом микрорайоне когда-то жил украинский президент Владимир Зеленский. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее Лебедев сообщил об ударах по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области Украины. По его словам, объект, используемый Вооруженными силами Украины как аэродром подскока, был атакован ракетами «Герань».

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