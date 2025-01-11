Лебедев: военные ВС РФ ударили в направлении микрорайона, где жил Зеленский

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) нанесли удар в направлении микрорайона «95-й квартал» в Кривом Роге, сообщает РИА Новости.

По его данным, в этом микрорайоне когда-то жил украинский президент Владимир Зеленский. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее Лебедев сообщил об ударах по военному аэродрому Мартыновка в Николаевской области Украины. По его словам, объект, используемый Вооруженными силами Украины как аэродром подскока, был атакован ракетами «Герань».