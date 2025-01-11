Стало известно о ликвидации военных из бригады ВСУ «Азов» в селе Шевченко в ДНР

РИА: ВС РФ уничтожили военных из бригады ВСУ «Азов» в селе Шевченко в ДНР

Российские бойцы уничтожили военнослужащих бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины при установлении контроля над селом Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости рассказал военный из 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 41-й армии Василий Бураков.

По его словам, помимо «азовцев», ему пришлось столкнуться с военными из штурмового батальона «Скала». «Как говорят, что это элитные подразделения, мы дали им хороший бой — враг был повержен», — рассказал он.

Бураков раскрыл, что во время зачистки домов им досталась украинская рация. Из переговоров они узнали время появления подкреплений ВСУ, вычислили место скопления десанта, и передали координаты артиллерии.

Днем 11 января министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военных, освободивших село Шевченко. Он поблагодарил военнослужащих и командование 74-й бригады за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Глава оборонного ведомства добавил, что более шести тысяч военных получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.