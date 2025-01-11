Белоусов поздравил российских военных, освободивших село Шевченко в ДНР

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военных, освободивших село Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой народной рРеспублики», — обратился Белоусов к командованию и личному составу 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Он поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу. Глава оборонного ведомства добавил, что более шести тысяч военных получили государственные награды и ведомственные знаки отличия.

Ранее стало известно, что Российская армия начала зачистку села Шевенко. Сообщалось, что основные бои велись за опорные пункты, находившиеся на высотах севернее населенного пункта.