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10:02, 1 января 2025Бывший СССР

Российская армия начала зачистку села Шевченко в ДНР

Рогов: ВС России начали зачистку села Шевченко в западной части ДНР
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия начала зачистку села Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

«Основные бои идут за опорники, которые находятся на высотах севернее данного населенного пункта», — рассказал он о ситуации.

Также Рогов доложил, что бои идут в районе Дачного и Янтарного. Янтарное, по его словам, превращено противником в укрепрайон. Однако инициатива у Вооруженных сил России, идет активное наступление.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной рассказал о последствиях неудачных контратак в районе поселка Шевченко к югу от Покровска. По его сведениям, ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Лысовка и Даченское к юго-востоку от города, а также наступают в районе Песчаного.

Военный корреспондент Александр Коц между тем объяснил значение взятия под контроль российских войск Новотроицкого в ДНР. Это откроет путь к наступлению на Красноармейск (украинское название Покровск) и Днепр. По его мнению, Покровск не будут штурмовать в лоб, российские военные возьмут город в клещи и отрежут от снабжения, тогда подразделения ВСУ сами его покинут.

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