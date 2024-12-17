Боец ВСУ Мучной: ВСУ пришлось обороняться из-за провала контратак под Покровском

Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось обороняться из-за провала контратак под Красноармейском (украинское название города — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал боец ВСУ с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«После неудачных встречных атак [бойцы ВСУ] приступили к глубокой обороне» — подчеркнул боец.

Мучной рассказал о последствиях неудачных контратак в районе поселка Шевченко к югу от Покровска. По его сведениям, Вооруженные силы России продвинулись в районе населенных пунктов Лысовка и Даченское к юго-востоку от города, а также наступают в районе Песчаного. Солдат ВСУ рассказал об успешных действиях разведки ВС России против украинской бронетехники.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState сообщил об успешном продвижении ВС России в районе Даченского. Наступление российских военных разрезает украинскую группировку к югу от Красноармейска в районе Зеленого и Лысовки.