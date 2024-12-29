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23:55, 29 декабря 2024Бывший СССР

Военкор Коц объяснил значение взятия под контроль российских войск Новотроицкого в ДНР

Коц: контроль над Новотроицким откроет путь к наступлению на Покровск и Днепр
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале объяснил значение взятия под контроль российских войск Новотроицкого в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, это откроет путь к наступлению на Красноармейск (украинское название Покровск) и Днепр.

Он отметил, что населенный пункт расположен на берегу реки Соленая, вдоль которой выстраивается плацдарм для наступления на Покровск с юга.

«Кроме того, отсюда можно попытаться пойти на северо-запад и попытаться перерезать одну из двух трасс, уходящих в Днепропетровскую область», — добавил Коц.

По его словам, Покровск не будут штурмовать в лоб, российские военные возьмут город в клещи и отрежут от снабжения, тогда украинские подразделения сами его покинут.

29 декабря Минобороны РФ сообщило о взятии Новотроицкого под контроль ВС РФ. Боевые действия проводили подразделения группировки войск «Днепр». Помимо того, военнослужащим удалось нанести поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Заря, Воздвиженка, Дзержинск, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Песчаное, отметили в ведомстве.

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