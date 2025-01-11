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17:09, 11 января 2025Экономика

Стало известно о проблемах с поставками азербайджанского газа в Сербию

РИА Новости: Азербайджан не сможет поставлять газ Сербии в прежних объемах
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Азербайджан не сможет поставлять Сербии газ в прежних объемах из-за проблем на месторождении Шах-Дениз. Об этом сообщает РИА Новости.

О проблемах с поставками азербайджанского газа рассказал президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции после встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма. «Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа в сутки, которые получали», — цитирует Вучича российское информационное агентство.

В сообщении указано, что период восстановления поставок пока неясен. Исходя из этого, сербский президент отметил, что теперь страна будет вынуждена расходовать намного больше резервов. Вучич заявил, что «беда не приходит одна», намекнув на введенные США санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

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«У нас достаточно газа для снабжения, пока не придет какая-то третья беда. Не знаю, что это должно такое случиться. Надеюсь, что азербайджанцы за месяц-два это исправят. Если это будет невозможно, то в предстоящие четыре месяца по два-три миллиона кубометров в день должны будем добавлять», — сказал Вучич.

Президент Сербии также отметил, что многие называли его сумасшедшим из-за решения тратить деньги на пополнение газовых резервов, однако теперь ясно, что это решение было верным.

Ранее сообщалось, что США дали Сербии 45 дней для вывода российского капитала из NIS, 56,15 процента акций которой принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти». Процесс должен быть завершен до 25 февраля.

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