Asia Times: Заморозка активов России на Западе нанесла ущерб США

Заморозка активов России на Западе нанесла ущерб США. Об этом сообщает зарегистрированное в Гонконге издание Asia Times.

Аналитик Дэвид Голдман отмечает, что заморозка многомиллиардных российских активов в долларах и евро вынудила ЦБ Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции выводить деньги из американских казначейских облигаций. Теперь они отдают предпочтение золоту, называя его более стабильным активом.

Экономист посчитал, что уменьшение зарубежных вложений повысило давление на доходность в госдолг США на 0,8 процента.

По итогам третьего квартала 2024 года доля американской валюты в структуре мировых резервов опустилась до отметки в 57,4 процента. Показатель оказался наименьшим с 1995 года, а более ранние статистические сведения МВФ не приводил.