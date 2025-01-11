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13:21, 11 января 2025Мир

В Китае обнаружили ущерб США от заморозки активов России

Asia Times: Заморозка активов России на Западе нанесла ущерб США
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: David Gray / Reuters

Заморозка активов России на Западе нанесла ущерб США. Об этом сообщает зарегистрированное в Гонконге издание Asia Times.

Аналитик Дэвид Голдман отмечает, что заморозка многомиллиардных российских активов в долларах и евро вынудила ЦБ Китая, Индии, Саудовской Аравии и Турции выводить деньги из американских казначейских облигаций. Теперь они отдают предпочтение золоту, называя его более стабильным активом.

Экономист посчитал, что уменьшение зарубежных вложений повысило давление на доходность в госдолг США на 0,8 процента.

По итогам третьего квартала 2024 года доля американской валюты в структуре мировых резервов опустилась до отметки в 57,4 процента. Показатель оказался наименьшим с 1995 года, а более ранние статистические сведения МВФ не приводил.

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