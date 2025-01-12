Журналистка Панченко заявила Джонсону, что СВО идет три года из-за него

Украинской журналистке Диане Панченко не понравилось оскорбление бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес российского президента Владимира Путина. Британскому политику она ответила в социальной сети X.

«Украинцы умирают уже три года из-за этого человека и его действий», — заявила она. По словам Панченко, специальная операция России на Украине должна была закончиться в марте 2022 года, если бы не действия Джонсона по затягиванию конфликта.

До этого интервью Delfi Джонсон обратился к Путину с нецензурными словами. Он также добавил, что «Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для завершения конфликта в 2025 году. При этом он добавил, что условия окончания конфликта должны быть достойными для Киева и всей Европы.