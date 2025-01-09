Зеленский рассказал об усилиях по завершению конфликта в 2025 году

Зеленский заявил, что делает все для завершения конфликта в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для завершения конфликта в 2025 году. Его слова с заседания в формате «Рамштайн» передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Я делаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась», — заявил украинский лидер.

При этом он добавил, что условия окончания конфликта должны быть достойными для Киева и всей Европы.

Ранее Зеленский сообщал, что в рамках заседания «Рамштайн» он планировал провести переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих. Он также назвал ключевым вопросом для Украины продолжение усиления противовоздушной обороны страны.