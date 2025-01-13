Киселев: Взятие Часова Яра российскими военными нарушит логистику ВСУ в ДНР

Взятие Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) российскими военными нарушит логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбасской агломерации. Об этом заявил военный эксперт, полковник Виталий Киселев в эфире канала «Соловьев Live».

«На направлении Часов Яр. (...) Я думаю, осталось совсем немного, чтобы выбить киевскую хунту из данного населенного пункта. И самое главное, что здесь мы выходим уже на последние города Донбасской агломерации: Константиновку, Краматорск. Часов Яр находится на преобладающих высотах, и мы отсюда уже в бинокль будем наблюдать данные населенные пункты», — сказал он.

По словам полковника, в данном районе украинские военные попали в серьезное окружение. Он предрек победу российских войск на данном рубеже и подчеркнул, что она позволит расширить плацдарм и нанести удар по логистической цепи ВСУ. Кроме того, военный указал на высокое мастерство десантных подразделений на этом направлении, которые научились сбивать украинские тяжелые дроны типа «Баба-яга» из стрелкового оружия.

Ранее в Часовом Яре заметили артиллеристов из Германии. Как рассказал местный житель Валерий Дорош, наемники передвигались на военном автомобиле Hammer и подвозили на нем боеприпасы для орудий.