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07:36, 13 января 2025Силовые структуры

ФСБ сорвала более 200 воздушных атак со стороны Украины за прошедшую неделю

ФСБ: В ДНР сорвали 208 воздушных атак со стороны ВСУ за прошедшую неделю
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anelo / Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур сорвали более 200 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

Атаки были предотвращены при помощи системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Всего было перехвачено 208 украинских дронов.

По данным ведомства, один из беспилотников планировал подорвать газовую магистраль вблизи одной из школ в Кировском районе Донецка. Также сотрудниками ФСБ был перехвачен дрон-разведчик самолетного типа, подавлен ложный дрон и предотвращена атака беспилотника с самодельным взрывным устройством на борту.

Ранее сообщалось, что за одну из недель в декабре 2024 года было сорвано более 130 воздушных атак ВСУ на территории ДНР.

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