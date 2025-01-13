ФСБ сорвала более 200 воздушных атак со стороны Украины за прошедшую неделю

ФСБ: В ДНР сорвали 208 воздушных атак со стороны ВСУ за прошедшую неделю

Сотрудники силовых структур сорвали более 200 воздушных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

Атаки были предотвращены при помощи системы защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Всего было перехвачено 208 украинских дронов.

По данным ведомства, один из беспилотников планировал подорвать газовую магистраль вблизи одной из школ в Кировском районе Донецка. Также сотрудниками ФСБ был перехвачен дрон-разведчик самолетного типа, подавлен ложный дрон и предотвращена атака беспилотника с самодельным взрывным устройством на борту.

Ранее сообщалось, что за одну из недель в декабре 2024 года было сорвано более 130 воздушных атак ВСУ на территории ДНР.