Кинолог назвала лучшие породы собак для владельцев-новичков

В США бернских зенненхундов назвали одной из лучших пород для новичков

Кинолог из США назвала пять пород собак, которые она считает лучшими для владельцев-новичков. На пост женщины в социальных сетях обратило внимание издание Daily Record.

Кинолог по имени Ингрид профессионально занимается дрессировкой собак уже восемь лет. На первое место в списке лучших собак для новичков она поставила золотистых ретриверов. По словам Ингрид, у этих собак прекрасно сочетаются энергичность, спокойный характер и высокий уровень интеллекта. Тем не менее эксперт отметила, что даже такому питомцу необходимо дать хорошее воспитание.

Второе место Ингрид отдала бернским зенненхундам. Эти собаки, по мнению кинолога, очень дружелюбны, активны и легко дрессируются. При этом эксперт предупредила, что владельцам придется мириться с обилием шерсти питомца и его слюнявостью.

Следующими в списке, Ингрид назвала ирландских мягкошерстных пшеничных терьеров. Она сочла эту породу лучшим выбором для тех, кто ведет активный образ жизни. Кроме того, шерсть пшеничных терьеров не вызывает сильной аллергии. Однако специалист отметила, что хозяевам придется мириться с «темпераментом терьера».

На четвертое место кинолог поместила пуделей. По ее словам, порода подходит хозяевам, готовым взять «энергичную и высоко мотивированную собаку».

На последней строчке оказались лабрадоры-ретриверы. Специалистка отметила, что это очень преданные и ласковые собаки, с которыми легко найти общий язык. Кроме того, они послушны и легко обучаются, так что им не потребуются слишком серьезные занятия.

При этом кинолог предупредила, что не стоит брать щенков этих собак, которые были выведены специально для служебной работы, так как их поведение может отличаться.

Ранее Ингрид назвала худшие породы собак для владельцев-новичков. На первое место она поставила австралийских овчарок.