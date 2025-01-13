На Украине рассказали о предложении экс-главкому ВСУ возглавить партию Зеленского

«РБК-Украина»: экс-главкому Залужному предложили возглавить партию Зеленского

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак предложил бывшему главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному возглавить партию украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» на ближайших выборах. Об этом со ссылкой на источники рассказало издание «РБК-Украина».

Как сообщается в публикации, в ходе визита в Лондон Ермак убеждал экс-главкома, занимающего пост посла Киева в Великобритании, не выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах, а возглавить партию Зеленского на выборах в Верховную Раду.

«Залужный якобы ответил ему, что еще для себя не решил, пойдет ли он в политику. Все выглядит так, что он пока боится брать на себя такую огромную ответственность», — приводятся в публикации слова собеседника издания.

Ранее сообщалось, что Зеленский уже принял решение баллотироваться на второй президентский срок. По информации украинской прессы, украинский лидер будет пытаться переизбираться при условии, что свою кандидатуру не выдвинет Залужный.