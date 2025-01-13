Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:09, 13 января 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о предложении экс-главкому ВСУ возглавить партию Зеленского

«РБК-Украина»: экс-главкому Залужному предложили возглавить партию Зеленского
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Phil Noble / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак предложил бывшему главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному возглавить партию украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» на ближайших выборах. Об этом со ссылкой на источники рассказало издание «РБК-Украина».

Как сообщается в публикации, в ходе визита в Лондон Ермак убеждал экс-главкома, занимающего пост посла Киева в Великобритании, не выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах, а возглавить партию Зеленского на выборах в Верховную Раду.

«Залужный якобы ответил ему, что еще для себя не решил, пойдет ли он в политику. Все выглядит так, что он пока боится брать на себя такую огромную ответственность», — приводятся в публикации слова собеседника издания.

Ранее сообщалось, что Зеленский уже принял решение баллотироваться на второй президентский срок. По информации украинской прессы, украинский лидер будет пытаться переизбираться при условии, что свою кандидатуру не выдвинет Залужный.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» начали готовить массовые увольнения

      Российский командир рассказал о пробуждении в мешке после клинической смерти на СВО

      41-летняя Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике

      В Кремле объяснили быстроту присвоения звания Герой России заколовшему бойца ВСУ солдату

      В Раде назвали помощь Зеленскому бесперспективной

      Россиянка поверила выдававшему себя за актера мошеннику и взяла для него кредит

      Япония применит корабли МКС для испытания систем ракетного перехвата

      Тысячная группировка ВСУ попала в полукотел в ДНР

      В Раде решили отказаться от демобилизации отслуживших два-три года бойцов ВСУ

      В США призвали авиакомпанию расследовать снятие Нурмагомедова с рейса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше