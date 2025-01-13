Над российским регионом заметили украинские БПЛА

Минобороны России: Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

Над Курской областью сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным министерства, попытка атаки на российский регион противник предпринял с 14:30 до 15:00 по московскому времени.

«Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Какие-либо другие подробности в оборонном ведомстве не привели.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Вооруженным силам России удалось прорваться в Сумскую область, граничащую с Курской. По его словам, продвижение в случае успеха позволит окружить группировку ВСУ, ведущую боевые действия в российском регионе.