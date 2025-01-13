Обматеривший отмывающих птиц от мазута волонтеров чиновник извинился

Обматеривший отмывающих птиц от мазута волонтеров чиновник Урайкин извинился

Замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин, который ранее обругал матом волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута, извинился перед добровольцами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Российский чиновник объяснил, что перенервничал, так как тоже переживает за природу. По его словам, информация, размещенная в социальных сетях про закрытие центра, не соответствует действительности. «Ночью я срочно приехал, так как получил такой сигнал. По факту оказалось, что переезд инициирован самими волонтерами в помещение для приема большего числа пострадавших птиц», — отметил он.

Ранее Урайкин обматерил отмывающих птиц от мазута волонтеров. Причиной его недовольства стало набравшее популярность в сети видео с жалобами на закрытие центра. По словам Урайкина, его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта. В итоге выяснилось, что центр не закрывался и никуда не переезжал. Чиновник обвинил добровольцев в спекуляции информацией и создании паники в стране.