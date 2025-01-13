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08:46, 13 января 2025Экономика

Один из секторов британской промышленности приблизился к вымиранию

Times: Химическая промышленность Британии оказалась на грани исчезновения
Кирилл Луцюк

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Химическая промышленность Великобритании находится на грани исчезновения. Об этом предупредил
глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф. Его процитировало издание Times.

По его словам, причиной такого развития событий стали высокие цены на энергоносители и налоги на выбросы углерода. Как следствие, последний британский завод по производству синтетического этанола в Грейнджмуте закрылся из-за убыточности. Это обернулось увольнением 80 человек, а косвенно отразилось на положении 500.

К настоящему моменту Великобритания полностью зависит от импорта синтетического этанола, который обычно используется во множестве продуктов, начиная от лекарств и красок и заканчивая косметикой.

Ранее сообщалось, что экономика Великобритании столкнулась с первым последовательным снижением ВВП с весны 2020 года. Глава правительства Кир Стармер предупредил, что стране предстоит болезненное повышение налогов, но заверил, что политика властей будет направлена на обеспечение долгосрочного экономического роста.

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