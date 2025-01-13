Подразделения ВС России эвакуировали две группы беженцев из-под Красноармейска

ТАСС: ВС России эвакуировали две группы беженцев из-под Красноармейска

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) эвакуировали две группы беженцев из-под Красноармейска. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента.

Отмечается, что беженцы были эвакуированы из поселка Шевченко. Помимо этого, в данный момент идет эвакуация жителей из населенных пунктов Песчаное и Новотроицкое. Им оказывается необходимая помощь, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что военные российской группировки войск «Юг» начали эвакуацию жителей из города Курахово, взятого под контроль ВС РФ на минувшей неделе.

Уточняется, что в Курахово из-за боевых действий значительно повреждена инфраструктура, украинская сторона продолжает атаку на жилую застройку освобожденного города при помощи тяжелой артиллерии и FPV-дронов.