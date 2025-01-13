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17:48, 13 января 2025Силовые структуры

Полицейские задержали в Москве наркоторговцев с пистолетом-пулеметом

Силовики нашли у московских наркоторговцев огнестрельное оружие
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве полицейские задержали двух наркоторговцев с запрещенными веществами и оружием. Об этом в понедельник, 13 января, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, оперативники задержали возле дома на улице 50-летия Октября двух мужчин в возрасте 33 и 40 лет, которые, как им было известно от информаторов, занимались незаконной торговлей наркотиками. В ходе обыска у них дома нашли 46 свертков и стеклянную банку с порошкообразным веществом, а также электронные весы, вакууматор и упаковочный материал. Среди находок оказались неожиданные — пистолет и пистолет-пулемет, пригодный для стрельбы боеприпасами калибра 9х18 миллиметров.

В квартире оказалось несколько магазинов с боеприпасами и предмет, напоминающих глушитель к автоматическому оружию. Возбуждено уголовное дело, на время расследования обоих отправили под стражу.

22 декабря 2024 года сообщалось, что участницу шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Диану Янголенко посадили в тюрьму за фасовку наркотиков.

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