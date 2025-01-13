Россиянам дали неутешительный прогноз по зарплатам на 2025 год

«Ведомости»: Рост зарплат в РФ в 2025-м замедлится из-за дефицита рабочей силы

В 2025 году на российском рынке труда будет сохраняться дефицит рабочей силы, что негативно повлияет на увеличение заработных плат. Темпы их роста замедлятся, такой прогноз дали опрошенные «Ведомостями» аналитики.

«Увеличение зарплат замедлится после значимого скачка окладов в прошлом году. Большинство экспертов считает, что рост в реальном выражении (с коррекцией на инфляцию) замедлится до 2-4%, в то время как в 2024 году он мог составить 8%», — уточнило издание.

Ранее в Росстате сравнили зарплату мужчин и женщин по итогам 2024 года. Выяснилось, что средняя начисленная заработная плата у женщин в России составила 61,1 тысячи рублей, а у мужчин — 87,7 тысячи, а наибольший разрыв зафиксировали в сфере информации и связи.