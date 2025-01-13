Россиянам указали на необходимое для похудения количество сна

Эндокринолог Калошина: Худеющим людям важно спать не менее восьми часов

Людям, пытающимся сбросить вес, особенно важно следить за распорядком дня, утверждает врач-эндокринолог Мария Калошина. Необходимую для похудения продолжительность сна она назвала в беседе с РИА Новости.

Калошина указала, что худеющим людям важно спать не менее восьми часов и ложиться не позже 11 часов вечера. «В промежуток с 23:00 до 01:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров», — объяснила она.

Кроме того, добавила эндокринолог, для потери веса важно не пропускать завтрак, а его калорийность должна составлять около 35 процентов от общего суточного рациона.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный ночной отдых увеличивает риск развития диабета.