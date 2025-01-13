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12:39, 13 января 2025Забота о себе

Россиянам указали на необходимое для похудения количество сна

Эндокринолог Калошина: Худеющим людям важно спать не менее восьми часов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Людям, пытающимся сбросить вес, особенно важно следить за распорядком дня, утверждает врач-эндокринолог Мария Калошина. Необходимую для похудения продолжительность сна она назвала в беседе с РИА Новости.

Калошина указала, что худеющим людям важно спать не менее восьми часов и ложиться не позже 11 часов вечера. «В промежуток с 23:00 до 01:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров», — объяснила она.

Кроме того, добавила эндокринолог, для потери веса важно не пропускать завтрак, а его калорийность должна составлять около 35 процентов от общего суточного рациона.

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Ранее сомнолог Наталия Золотарева заявила, что слишком долгий сон может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, длительный ночной отдых увеличивает риск развития диабета.

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