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16:25, 13 января 2025Экономика

Ряд европейских стран призвали снизить потолок цен на российскую нефть

Представитель ЕК Джилл: Шесть стран ЕС призвали снизить потолок цен на нефть РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Шесть стран Евросоюза (ЕС) призвали Еврокомиссию (ЕК) рассмотреть инициативу о снижении потолка цен на российскую нефть с нынешних 60 долларов за баррель. Об этом заявил представитель ЕК Олоф Джилл, его слова приводит ТАСС.

С соответствующим призывом, как уточняется, выступили страны Северной Европы и Балтии. Речь идет о Швеции, Дании, Финляндии, Литве, Эстонии и Латвии. Как поясняла глава Министерства иностранных дел (МИД) Швеции Мария Мальмер Стенергард, снижение потолка цен на российскую нефть нанесло бы удар по оборонному бюджету РФ.

Представитель ЕК заявил о получении соответствующего письма от инициативной группы. Однако вопрос о снижении потолка цен на российскую нефть должен обсуждаться в рамках «Большой семерки» (G7), в состав которой входят США, Канада, Франция, Италия, Япония, Германия и Великобритания. «Снижение потолка цен будет обсуждаться в рамках G7», — резюмировал Джилл.

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Ранее власти США значительно расширили санкции против российского энергетического сектора. В Минфине Соединенных Штатов, в частности, объявили о введении блокирующих ограничений в отношении двух нефтегигантов из РФ — «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». Под санкции также попали крупных страховые компании, участвующих в цепочках поставок российской нефти по ценам выше 60 долларов за баррель, — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

Вместе с ними американский санкционный список пополнили 100 судов теневого флота, задействованных в перевозке российских углеводородов и связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Ограничения также ввели в отношении более 30 нефтесервисных российских компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС». Кроме того, новые санкции США исключат участие «Газпрома» и «Газпромнефти» в управлении NIS («Нефтяной индустрии Сербии»).

На этом фоне глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила о кардинальном изменении антироссийской санкционной политики. Теперь, как подчеркнула она, под ограничения смогут попасть любые лица и компании за работу со структурами топливно-энергетического комплекса (ТЭК) РФ.

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