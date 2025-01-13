Рютте признал расходование Россией оборонного бюджета эффективнее НАТО

Рютте: Россия тратит меньше средств на оборону, но делает это эффективнее

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Россия тратит значительно меньше денег на оборону, при этом расходуя свой бюджет эффективнее стран-членов альянса, выступающих за повышение трат на вооружение за счет пенсий и иных социальных трат, сообщает РИА Новости.

По его словам, сравнивая траты Москвы и НАТО на оборону, стоит помнить, что Россия перевела свою промышленность на военные рельсы, поэтому на те же деньги она может приобрести гораздо больше вооружений. Он добавил, что стране за три месяца удалось произвести больше оружия, чем всем странам альянса за год. Рютте также подчеркнул, что у России нет таких высоких зарплат и бюрократии, как у входящих в НАТО государств.

Ранее генсек альянса заявил, что страны Европейского союза будут через пять лет учить русский язык, если они не повысят траты на оборону выше нынешней планки в два процента от ВВП. При этом Рютте добавил, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, был «много раз прав», когда требовал повышение расходов на оборону в рамках НАТО.