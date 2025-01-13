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22:01, 13 января 2025Ценности

Секс-символ MMA без штанов приняла откровенную позу на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @paigevanzant

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант без штанов приняла откровенную позу на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя спортсменка поделилась серией снимков, на которых предстала в облегающей короткой футболке, шелковых трусах, носках и кроссовках. Секс-символ MMA позировала перед камерой, лежа на кожаном кресле и раздвинув ноги в разные стороны. При этом она взяла трусы за лямки и приподняла их вверх.

Поклонники оценили фотосессию инфлюэнсерши в комментариях под постом. «Этот мир абсолютно бесстыден», «Самая лучшая женщина в мире», «Прекрасный вид», «Шикарная», «Невероятно горяча», — высказывались они.

В декабре прошлого года Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», попозировала перед камерой в спортивных штанах и показала грудь в облегающем топе.

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