Секс-символ MMA без штанов приняла откровенную позу на фото

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант без штанов приняла откровенную позу на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя спортсменка поделилась серией снимков, на которых предстала в облегающей короткой футболке, шелковых трусах, носках и кроссовках. Секс-символ MMA позировала перед камерой, лежа на кожаном кресле и раздвинув ноги в разные стороны. При этом она взяла трусы за лямки и приподняла их вверх.

Поклонники оценили фотосессию инфлюэнсерши в комментариях под постом. «Этот мир абсолютно бесстыден», «Самая лучшая женщина в мире», «Прекрасный вид», «Шикарная», «Невероятно горяча», — высказывались они.

В декабре прошлого года Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», попозировала перед камерой в спортивных штанах и показала грудь в облегающем топе.