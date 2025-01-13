Шансы Трампа убедить Россию занять сторону США ддля сдерживания Китая оценили

Ван Цзисы: Трамп не сможет убедить РФ занять сторону США для сдерживания Китая

Избранный президент США Дональд Трамп не сможет убедить Россию занять сторону государства и поддержать меры по сдердиванию Китая. Об этом заявил в беседе с ТАСС основатель Института международных и стратегических исследований Пекинского университета профессор Ван Цзисы, отвечая на вопрос, какова вероятность изменения отношений Москвы и Пекина при Трампе.

По словам эксперта, в КНР многие люди задаются подобными вопросами. «Сможет ли он после прихода к власти значительно улучшить отношения с Россией? Сможет ли перетянуть Россию на свою сторону для борьбы с Китаем? Я думаю, что это абсолютно невозможно, не думаю, что существует такая возможность», — отметил он.