В России высказались об угрозах США Пекину за сотрудничество с Москвой

Сенатор Карасин назвал малоприличными угрозы США КНР за сотрудничество с РФ

Сотрудничество Москвы и Пекина не пострадает, несмотря на угрозы США в адрес КНР, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Выглядит это, мягко говоря, малоприлично. Подобного рода заявления проявляют старые американские инстинкты диктата и прямого нажима на позицию любых, не взирая на масштабы, размеры государства, страны с тем, чтобы подчинить их собственной воле и запугать Григорий Карасин российский сенатор

«Я убежден, что ни с Российской Федерацией, ни с Китайской Народной Республикой такие фокусы не проходят. Это язык давно забытых 50-х — 60-х годов. От этого американцам довольно быстро придется отвыкать и мириться с тем, что мир вокруг Вашингтона уже не является однополярным, а стал многополярным, полицентричным, способным высказывать свои точки зрения и защищать свои позиции. Это называется криком из прошлого, именно так и надо подходить к подобного рода заявлениям воинственного типа», — сказал сенатор.

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, Китай столкнется с «значительными последствиями», если окажет материальную поддержку России в украинском конфликте. Об этом она сказала во время виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.