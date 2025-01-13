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19:17, 13 января 2025Бывший СССР

В Раде призвали украинцев рассказать о концлагере СБУ Маску и Трампу

Депутат Дубинский призвал украинцев рассказать Маску и Трампу о концлагере СБУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал украинцев рассказать американским предпринимателям Илону Маску и Дэвиду Саксу, а также сыну избранного президента США Дональду Трампу-младшему о концлагере, который организовала Служба безопасности Украины (СБУ), чтобы заставлять людей признаваться в госизмене. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мне нужно донести до Маска и Сакса важную информацию. О том, как за деньги налогоплательщиков США в Киеве в центральном аппарате СБУ был организован концлагерь, где людей заставляли признаваться с госизмене, даже если они этого не делали», — написал депутат. Для этого он призвал жителей Украины оставлять комментарии под постами Маска, Сакса и Трампа в социальной сети X.

По словам Дубинского, концлагерь СБУ стал прообразом того, во что превратилась Украина при президенте Владимире Зеленском. Он заявил, что республика является концлагерем, но государственного масштаба.

Ранее депутат Рады отправил в Евросоюз и Еврокомиссию письма о пытках в концлагере СБУ. Он уточнил, что люди, пострадавшие от пыток СБУ, обращались с письмами к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Шарлю Мишелю, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, однако не получили ответа.

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