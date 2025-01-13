Влияние резкого потепления на российские дачи оценили

Депутат Чаплин: ледяной покров может разрушить дачные постройки

Дожди при резком потеплении зимой могут привести как к положительным, так и отрицательным последствиям для дачного участка. Влияние такой погоды оценил депутат Государственной Думы Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

Парламентарий отметил, что зимние дожди могут насыщать почву влагой, благодаря чему весной растения получат хороший старт для роста. Между тем замерзающая из-за внезапных морозов после дождя вода способна повредить корневую систему растений. Помимо этого, ледяной покров может ломать ветви деревьев и кустарников, а также разрушать здания на участке, пояснил депутат. Для защиты дачи Чаплин порекомендовал обеспечить ее хорошей дренажной системой, которая предотвратит застой воды и образование ледяных луж. Он также посоветовал осмотреть крыши и водостоки, поскольку своевременное очищение от листьев и другого мусора позволит избежать трещин и протечек. «Зимний период на самом деле предоставляет множество возможностей для подготовки сада к новому сезону. Например, снег можно использовать в качестве изоляции», — рассказал в заключение депутат.

Ранее дачникам напомнили, что с марта этого 2025 года тех, кто не освоил участки в течение трех лет с момента перехода прав собственности, начнут штрафовать на сумму не менее 20 тысяч рублей.

