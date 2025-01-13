Женщина ограбила пожилую работодательницу из-за отказа выплатить премию

Сиделка из США напала на работодательницу после того, как она отказалась платить ей рождественский бонус. Об этом пишет FOX 35 Orlando.
В конце декабря 29-летняя Хезер Нельсон потребовала у 83-летней женщины, у которой работала сиделкой и помощницей, выплатить ей премию в размере 500 долларов (50,8 тысячи рублей). Когда пенсионерка ответила отказом, Нельсон схватила ее за запястья и вырвала чековую книжку из рук. После этого она ограбила пожилую работодательницу, забрала ее банковские карты и покинула дом. Впоследствии она подделала подпись пенсионерки и обналичила около 1,4 тысячи долларов (около 140 тысяч рублей).
Нельсон арестовали спустя две недели после преступления — 7 января. Полиция намеренно задержала женщину позже — чтобы отследить все финансовые трансакции. Нельсон обвинили в нападении, грабеже, подделке подписи и мошенничестве.
Ранее сообщалось, что аристократка из итальянского города Роверето в провинции Тренто завещала состояние в размере 5 миллионов евро своей сиделке. При этом она лишила наследства десятерых племянников.