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12:19, 13 января 2025Из жизни

Жительница дома престарелых закурила на скутере и сгорела заживо

В США пожилая женщина сгорела заживо на скутере из-за сигареты
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: TLutsenko_Oleksandr / Shutterstock / Fotodom  

В штате Миннесота, США, 80-летняя женщина сгорела заживо, сидя на электроскутере для пожилых. Об этом пишет People.

Жительница дома престарелых Boundary Waters Марджори Джейн Хибл выехала за пределы территории учреждения на скутере. Предполагается, что она закурила сигарету и случайно спровоцировала пожар. Скутер загорелся, и пламя охватило пожилую женщину.

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Свидетель произошедшего срочно позвонил в службу спасения. По прибытии спасатели вытащили Хибл из огня и доставили в больницу. Врачи уже не успели ей помочь. Женщины не стало из-за множественных ожогов.

Ранее сообщалось, что в Испании священник сгорел заживо, когда зажигал свечки перед службой. На его рясу случайно упала искра, и одеяние немедленно вспыхнуло.

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