Жителям нескольких регионов России пообещали опасную погоду

Синоптик Вильфанд: Ветер и гололед ожидаются в ДФО и Красноярском крае

Опасные погодные явления в виде сильного ветра и гололеда в начале недели ожидаются в Красноярском крае, на части Дальневосточного федерального округа (ДФО) и на Чукотке. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ветер в Приморье может достигать 22 метров в секунду. На Чукотке ожидается ураганный ветер — он будет достигать 32-33 метров в секунду. На юге Красноярского края в течение понедельника,13 января, прогнозируется сильный снег.

Кроме того, мокрый снег и дождь ожидаются на юге России, предупредил синоптик. В Краснодарском крае сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях ожидается как в понедельник, так и во вторник, 14 января. В южной половине региона местами стоит ждать очень сильных осадков — дождя и мокрого снега. В отдельных районах на севере региона во вторник пройдет очень сильный снег. Аналогичная погода ожидается на территории Крымского полуострова.

Ранее Роман Вильфанд объяснил аномально теплую зиму в европейской части России, на Урале и в части Сибири появлением воздушных масс из южных акваторий Атлантики. Он отметил, что температура в начале январе в отдельных частях России соответствует норме для первой декады апреля.