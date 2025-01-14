Американскую авиакомпанию обвинили в расизме из-за снятия с рейса Нурмагомедова

Frontier Airlines обвинили в расизме из-за снятия с рейса Хабиба Нурмагомедова

Американскую авиакомпанию Frontier Airlines обвинили в расизме из-за снятия с рейса бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Комментарии с такими заявлениями появились под одним из постов компании в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Под последним постом пользователи оставили более 169 тысяч комментариев, большинство которых относятся к инциденту с Нурмагомедовым. Компанию обвинили в расизме и непрофессионализме. Некоторые комментаторы пообещали бойкотировать перевозчика.

Ранее с расизмом ситуацию связал тренер российского чемпиона UFC Ислама Махачева Хавьер Мендес. «Я уверен на миллион процентов — на Хабиба обратили внимание из-за его внешности», — заявил он.

Нурмагомедов направлялся в Лос-Анджелес, где 19 января на турнире UFC 311 выступит Махачев. Перед полетом к месту спортсмена у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился. После этого россиянина сняли с рейса. Нурмагомедов заявил, что бортпроводник грубо себя вела.

