Бельгийская Ghelamco нашла покупателя на склады в России

«Ведомости»: склады бельгийской Ghelamco в Дмитрове может купить «Альфа-капитал»

Складской комплекс бельгийской Ghelamco в Дмитрове может купить управляющая компания «Альфа-капитал». Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Один из крупнейших девелоперов в Европе Ghelamco занимается строительством логистической недвижимости в Бельгии, Польше, Великобритании, Франции и на Кипре. Склады в Подмосковье площадью 243 тысячи квадратных метров являются единственным активом в России, покупателя для которого пытаются найти с февраля 2022 года.

Рыночная стоимость логистического парка оценивается в 12-14 миллиардов рублей, отметил партнер NF Group Станислав Бибик. По словам старшего директора департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership Анастасии Анискиной, из-за необходимости согласовать продажу с правительственной комиссией дисконт сделки может составить 60 процентов.

Бельгийцы решили возвести складской комплекс на севере Подмосковья в 2006 году. Объект расположен на земельном участке площадью 47 гектаров в 30 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе, недалеко от Центральной кольцевой автомобильной дороги. На тот момент общий объем инвестиций в проект оценивался в 150-180 миллионов долларов.

В ноябре стало известно, что австрийская розничная сеть Selgros нашла покупателя на российский бизнес. Покупателем магазинов Selgros в РФ и дистрибутора Global Foods может стать «Ароса Логистика». Общую стоимость активов оценивают в 40 миллиардов рублей. При этом дисконт на продажу составит порядка 35–40 процентов